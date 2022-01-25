財政部於日前發布核定營利事業辦理資產重估價所適用的「歷年來中華民國台灣地區躉售物價指數及資產重估用物價倍數表」。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師戴群倫說明，依該物價倍數表顯示，110年度物價指數已較68年度以前年度上漲達25％以上，因此，營利事業於68年度以前取得或前次於68年度以前辦理資產重估的資產，可儘速備妥相關資料，並於期限內向稅務機關辦理資產重估價申報。以曆年制110年度的營利事業為例，申請期間於111年2月1日開跑。

所得稅法明定，營利事業取得的資產如果遇有物價上漲達25％時，可向稅務機關辦理資產重估價申報。戴群倫表示，前述可辦理重估的資產有三種類型，包括建築物、機械、工具等固定資產類型；礦藏、森林、油井等遞耗資產類型，以及營業權、商標權、特許權等無形資產類型。

戴群倫強調，針對69年度至109年度期間取得或前次於該等年度期間辦理資產重估價的資產，因本次物價指數上漲程度未達25％，不得申請辦理資產重估價。

資產重估價的申請程序及稅務處理相關注意事項，資產重估價的申請程序分二階段辦理。第一階段：針對符合條件的資產，營利事業應於會計年度結束後的第二個月起一個月內，向所在地稅務機關提出資產重估價申請，並於申請書中明確設立日期、會計年度起訖日期，以及是否曾辦理過資產重估價等資訊。舉例來說，曆年制110年度的營利事業，申請期間為111年2月1日至2月28日，又因2月28日為國定假日，故申請截止日可順延至3月1日。

第二階段營利事業於接到稅務機關核准辦理資產重估價通知書之日起60日內，應填具相關書表，包括資產重估價申報書、重估資產總表及其明細表及重估前後比較資產負債表等，向稅務機關辦理重估價申報。稅務機關於接到重估申報書表後會進行調查，並依據調查結果發出審定通知書。

營利事業應根據稅務機關審定的資產重估價值，自重估年度結束日之次日起調整原資產帳戶，並將重估差價，視為未實現重估增值，免予計入所得課徵營利事業所得稅。另一方面，經重估價的資產，其提列折舊、耗竭或攤折額的方式，是以重估後的價值，並考量資產未使用年數、產量或工作時間、估列殘值等因子，作為計算基礎。

舉例而言，稅務機關於111年度核准營利事業辦理重估價，並審定固定資產價值應調增500萬元。營利事業應於112年一月一日，就該項資產價值於帳上調增500萬元，該500萬元應視為未實現重估增值，無須計入112年度營利事業所得課稅。

至於提列折舊的方式，應就增值500萬元後的資產價值，並考量剩餘未使用年數及殘值等因素作為計算基礎，原則上應可增加申報年度的折舊費用。不過，戴群倫提醒，該資產於辦理重估後，如果有發生轉讓、滅失或報廢的情況，應將以前年度列入未實現重估增值中，就轉讓、滅失或報廢的金額，於發生事實的當年度轉列為營業外收入，以免致有漏報課稅所得，而遭稅務機關補稅並處罰的風險。