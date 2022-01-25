新安東京海上產險隔離賠5萬元、確診再賠5萬的防疫隔離險25日早上已重新可以啟動網路投保，新安東京海上產險表示，但因為投保人依然踴躍目前仍分流中。該公司線下仍可以投保，收件至26日下午五點半為止。

新安東京海上產險副總理兼發言人呂文泉表示，由於24日整個系統大當機，因此，截至24日為止，防疫隔離險已出單超過20萬件，昨日增加1.6萬件，即使有線下投保，距離該公司風控上限100萬件還有一段距離。目前網路已重新開放，系統持續運作中，因為要分流，民眾要投保者「可能被塞住」，但有依身分證尾數引導分流措施，受限流量問題，應該還是會有人進不去，不過，該公司在網路上已引導分流。

呂文泉也表示，100萬件是當初跟金管會承諾的件數，不會再縮減。若在接近百萬件之前，會在官網公告，因此，在公告之前，網路投保會持續銷售，只不過，紙本的部份就賣到26（三）下午五點半為止。

民眾自己上網買的網路投保新安東京海上產隔離險的年繳保費666元；但線下也就是透過保經代公司等產險銷售人員投保，因為內含佣金費用，保障一樣，但保費略高，被保險人年齡0到19歲年繳保費703元、20到74歲保費813元。