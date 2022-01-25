大陸公安部昨特別召開肅清孫力軍政治團伙流毒影響專題會議，指公安部黨委已成立公安部肅清孫力軍政治團夥流毒影響專項工作領導小組，並要求各級公安機關要儘快成立相應領導機構和工作機構，以維護政治安全和社會大局持續穩定的實際行動迎接中共二十大召開。

預料秋天中共二十大後將接任部長的現任公安部黨委書記、分管日常工作的副部長王小洪出席並講話。會議強調，全國公安機關要認真學習貫徹落實黨中央決策部署，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，站在對黨和人民、對公安事業負責的高度，扛起政治責任、強化政治擔當，以更加嚴肅的態度、更加嚴格的要求、更加有力的措施，堅決徹底肅清孫力軍政治團伙流毒影響，徹底清除涉及孫力軍政治團伙的隱患後患。

會議指出，孫力軍政治團伙的嚴重違紀違法問題，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害黨和國家政治安全，嚴重損害黨的形象和執政根基，也嚴重破壞了公安機關政治生態、嚴重損害了公安隊伍形象。

會議稱，要進一步提升思想認識，堅持政治問題從政治上看，增強政治敏銳性和鑑別力，從政治上充分認識孫力軍政治團伙的嚴重危害性，深刻認識肅清流毒影響的重要性、必要性和長期性、複雜性，切實把肅清工作作為當前重中之重的政治任務來抓，敢於直面問題，敢於動真碰硬，確保取得實實在在的成效。

會議還強調，深化肅清流毒影響體現政治立場和政治擔當，「決不能把這項工作當成一般性工作看待」。並要求「切實把涉及的人、事、案查透徹，把存在的政治隱患全部清除」。

孫力軍涉嫌受賄、操縱證券市場、非法持有槍支案，由中國國家監察委員會、吉林省長春市公安局分別調查、偵查終結，已被提起公訴。