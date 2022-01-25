年關將近，台北市今年1月迄今已發生8起死亡事故，造成機車4人、行人3人及自行車1人死亡，讓家庭團圓夢碎，北市警方初步調查肇事原因，多與不當用路習慣有關，如開啟車門不當、穿越道路未注意來往車輛，警方也羅列4點注意事項，呼籲用路人務必遵守避免悲劇發生。

台北市警局交通大隊表示，年關前各項社交活動頻繁，各公司行號年終聚會、採買趕辦年貨、客戶聯繫拜訪及學生放寒假，加上冬季日照時間縮短，晨昏外出時天色照明不佳，不時還會遇上天氣不佳、陰雨綿綿等原因，導致交通狀況繁忙，讓春節成為全年交通事故高峰。

警方分析，北市今年1月迄今日8起死亡車禍肇事原因，包括2件自行車違規穿越肇事致機車騎士死亡、2件行人違規穿越道路遭碰撞死亡、1件開啟車門不當致機車騎士死亡、1件倒車未注意致後方行人死亡、1件汽車未待左轉箭頭亮起即搶先左轉致機車騎士死亡、1件自行車酒後騎車且違反號誌穿越路口遭車輛碰撞死亡。

警方羅列4點注意事項呼籲用路人注意，包括開車出門務必遵守號誌、減速慢行；開啟車門上、下車或倒車時亦須注意其他車輛或行人；行人或自行車穿越道路亦請遵守號誌及注意車輛動態，確認安全後再行穿越；絕對不酒後駕車，包含自行車，避免造成天人永隔慘劇。

警方指出，為保障民眾平安過年，除加強交通尖峰時段市區主要幹道、主要商圈交通疏導工作外，並加強執行「取締酒駕」、「防範未成年無照駕駛」執法專案，呼籲用路人務必落實安全要領：「慢」（減速慢行）、「看」注意路況、「停」（遵守號誌、注意停讓）。

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