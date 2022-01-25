新北市捷運局長李政安今率隊前往捷運三鶯線高風險工項現場視察，立刻發現現場有設備未確實檢點、物料隨意堆置等缺失，依約開罰11萬元。（捷運局提供）

農曆春節連假即將開始，為了避免捷運三鶯線再度出現工安意外，新北市捷運局長李政安今率隊前往捷運三鶯線高風險工項現場視察，立刻發現現場有設備未確實檢點、物料隨意堆置等缺失，依約開罰11萬元，並要求相關單位落實專案管理、監造及統包商強化三級檢查。

捷運三鶯線去年11月發生嚴重工安意外，造成3死2傷，被新北市府勒令停工，捷運局事後精進監督，除要求統包商檢討改善、迅速辦理復工作業外，也組成捷運工安小組，對工程進行不定期稽查作業，職安署也在今年1月14日發文同意三鶯線第二階段危評工項恢復施工。

捷運局今突襲視察捷運三鶯線跨越國道三號及佳興路的懸臂節塊P02-13及P03-31單元的懸臂工作車高風險工項，發現有部分上下設備、發電機未確實檢點，及現場物料隨意堆置等缺失，因此立即依契約開罰統包商9萬元、監造2萬元，專案管理也連帶受到處罰責任。

李政安表示，捷運局已立即要求現場人員改善，待合格後才可施工，而捷運工安小組的無預警稽查將成為常態性作業，將抽查監督機制是否落實，以及現場工安狀況，絕對會用最嚴格標準視察每個環節，讓施工人員以及周邊民眾能安心工作。

李政安說，目前捷運三鶯線高架橋梁的高風險工項已完成約80％，跨越台鐵(文化路)、建國路、中山高架橋及國道三號(三峽段)等高架橋工程皆已完成，僅剩跨越國道三號(土城段)、佳興路及台鐵(中山高架橋旁)等3處未完成，預計今年底可全數完成，後續將由捷運工安小組、既存監督機制雙重管制下，杜絕事故再次發生。