癌症是台灣民眾10大死因第一名，不少人有家族病史，對於癌症更是感到害怕。腎臟科醫師洪永祥在節目上舉例，一名45歲女子向他透露，由於母親與姊姊相繼得到乳癌，擔心自己可能是下一個，醫師對此表示，若想預防癌症，從飲食和生活習慣調整最有效，更分享8大抗癌食物。

腎臟科醫師洪永祥在節目《健康好生活》提到，一名45歲女子有癌症家族病史，由於母親與姊姊都曾罹患乳癌，她擔心自己也會得到癌症，因此詢問外科醫師是否需先切除乳房，而醫師則表示，只要從飲食跟生活習慣就能防癌，她才轉向腎臟科醫師洪永祥尋問哪些食物是抗癌聖品。

醫師洪永祥透露，可選擇含維生素C及膳食纖維等的植化素，除了吃天然蔬果外，也能選擇好的油脂，例如核桃、魚油，或是番茄、蘋果、胡蘿蔔等抗發炎食物，而這一名女子最終選擇番茄，平時都會回診追蹤，「她從45歲到現在55歲，10年間都沒有罹癌」，她還推薦其他朋友一起吃，發現吃番茄不只能防癌，也讓她看起來更有氣色。

●8大抗癌食物

1.番茄

番茄富含維他命C及膳食纖維，除此之外，還有超強抗氧化的「茄紅素」，比其他植化素還厲害，也能保護心血管健康、提升免疫力的功效。根據研究顯示，吃番茄能夠預防前列腺癌、乳癌、肺癌等。

2.核桃

核桃屬於好的油脂，富含亞麻酸、鞣酸花等抗癌成分，經過研究發現，可預防前列腺癌、乳癌，若是有相關癌症家族史的民眾，平時可以多攝取這2類食物。

3.葡萄

葡萄中的白藜蘆醇抗癌效果極強，還富含花青素，與淋巴癌、肝癌、胃癌有關。

4.蔓越莓

蔓越莓含花青素、熊果酸等超強抗氧化劑，許多女性會吃蔓越莓，用來預防泌尿道感染，之後有研究發現，蔓越莓其實也能預防大腸癌、肝癌。

5.櫻桃

櫻桃的維他命C含量非常高，抗氧化力很強，又有膳食纖維，可預防大腸癌、口腔癌、肺癌。

6.紅蘿蔔

紅蘿蔔擁有類胡蘿蔔素，抗癌能力很強，與肺癌、乳癌相關。

7.蘋果

蘋果擁有豐富的膳食纖維，可降低腫瘤風險，與大腸癌、肺癌有關。

8.花椰菜

花椰菜屬於十字花科，除了豐富的膳食纖維外，吲哚對降低致癌風險有極大幫助。