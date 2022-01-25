因應烏克蘭局勢，8500美軍進入「高度戒備」狀態。

因應俄羅斯可能入侵烏克蘭，美國總統拜登昨（24）日與歐洲盟友召開視訊會議商討對策，並且在會後宣布達成「團結一致」，同時間華府也下令8500美軍進入「高度戒備」狀態，北約盟國也要求軍隊進入「待命」狀態，並且向東歐地區增派船艦及戰機。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，烏克蘭局勢升溫，在美國、英國紛紛宣布撤離駐烏外交官眷屬後，拜登昨日下午與包括英國、法國、德國、義大利、波蘭、及歐盟等歐洲盟友舉行長達80分鐘的視訊會議，為俄羅斯的軍事行動進一步磋商與協調。

拜登在會後表示，在會議上與歐洲領袖「完全一致」，形容這是一場「非常、非常、非常好的會議」。

白宮會後聲明指出，這場會議討論「讓俄羅斯為行動付出龐大後果及嚴重經濟代價、以及加強北約東翼安全的準備工作」。北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，「我們同意，俄羅斯任何針對烏克蘭的進一步侵略行動都將付出嚴重代價。」

23日傳出拜登有意向東歐、波羅的海盟國部署數千美軍，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨日表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在拜登的指示下發布部署的準備命令，8500美軍已進入「高度警戒狀態」，可能部署到東歐。

因應烏克蘭局勢升溫，為強化北約（NATO），美國國防部下令8500美軍進入「高度戒備」狀態。

柯比說，美軍進入高度戒備狀態的目的是要強化北約的快速反應部隊，不過他也強調，是否部署，目前尚未做出最終決定。他說北約的反應部隊由4萬名來自不同國家的軍人組成。

CNN昨日引述多名美國官員指出，拜登政府正處在確認派遣哪些軍事單位前往東歐的最後階段。

報導指出，派兵東歐的目的是要恫嚇莫斯科，並安撫盟友，不過沒有跡象顯示美軍會在烏克蘭部署作戰部隊，或參與任何作戰任務。

柯比並未說明美軍將部署何處，不過指出，華府已經向東翼盟友表明，「如果他們需要，我們已經準備好強化他們的能力。」

他說：「如果北約啟動快速反應部隊，或是安全環境惡化，美國將會向歐洲快速部署額外戰鬥旅、後勤、醫療、航空、情報、監控、偵查、交通等其他能力。」他也指出，美國在烏克蘭設有軍事顧問。

北約周一也宣布部份成員國已經下令部隊進入「待命」狀態，並且額外派遣船艦、戰機前往東歐。

北約聲明指出，近日部份成員宣布向該區域部署軍隊，包括丹麥派出一艘護衛艦前往波羅的海，以及4架F-16戰機前往立陶宛；荷蘭在保加利亞部署2架F-35戰機；法國宣布準備派遣部隊前往羅馬尼亞；美國考慮增加在東歐的軍事部署。

CNN指出，聲明並未提到這些軍事部署將用來協助還不是北約成員的烏克蘭。

史托騰柏格表示，北約的軍事行動屬於防禦性質，並非在威脅俄羅斯。

文章來源：US places up to 8,500 troops on alert for possible deployment to Eastern Europe amid Russia tensions
文章來源：NATO allies put forces on standby as tensions rise over Ukraine crisis

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