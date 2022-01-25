澎湃新聞25日報導，浙江寧波餐館老闆王玉樂於2014年看到「環衛工人掃雪時吃雪解渴」圖片後，每年請清潔員吃年夜飯：波士頓龍蝦蒸蝦餃、剁椒魚頭、牛排鍋仔、蒜蓉粉絲蒸魷魚、蒜蓉鐵板大蝦，今年選在1月23日中午舉行，50名清潔員圍坐在王玉樂餐館裡，提前吃了一頓每桌餐標2000元（人民幣，下同，約合新台幣8700元）熱鬧的年夜飯。也是王玉樂連續第7年請客。

澎湃新聞報導，35歲寧波「灶福人間」餐館老闆王玉樂是河南洛陽人，2006年他和妻子到寧波餘姚市務工創業，2011年在當地開餐館。

「這是我們今年吃過最好的一頓了，王老闆真是個好人！」年年都被邀請來吃飯的清潔員老董高興地說。

澎湃新聞報導，王玉樂表示，2014年他在網上看到一張「環衛工人掃雪時吃雪解渴」的圖片，大受觸動。當年決定為清潔員做件實事——請餘姚鳳山街道的70多名清潔員在春節前吃了頓年夜飯。後來他年年請清潔員吃年夜飯，只有去年因為疫情，改為向200名清潔員發年貨。

王玉樂說，「我自己也是外地來寧波的，知道打工者身在異鄉的難處，所以希望為他們做一些溫暖的事。只要我的店開著，就每年請大家來吃年夜飯！」今年，因為疫情防控，不能太多人聚餐，王玉樂只邀請了50名清潔員到店，「人少了，餐標就提高一點，2000元左右，大家辛苦一年，應該吃頓好的」。他早早地排好了菜單：龍蝦、牛排、海鮮都上，酸辣甜鹹都有，照顧各地口味。

不光年夜飯，平日裡，王玉樂還在餐館門口支起「愛心驛站」，夏天提供涼茶、冰棒，冬天準備薑茶，隨時歡迎清潔員、快遞員、計程車司機進門休息。