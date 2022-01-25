The induction ceremony of #PNSTUGHRIL, Type 054-A/P frigates & Seaking helicopters was held at PN Dockyard. @PresOfPakistan graced the occasion as Chief Guest (1/2) pic.twitter.com/fjk41pamej — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) January 24, 2022

巴基斯坦海軍周一為陸製054A/P型護衛艦「圖赫里勒」號（PNS Tughril）舉行服役儀式，而這是4艘同型艦中的首艦。

據《海軍新聞》（Naval News）網和中方官媒《環球時報》24日報導，巴基斯坦海軍在聲明中說，總統艾維（Arif Alvi）強調，在嚴峻的環境條件下，巴國需要有一支裝備精良的艦隊，以保護海上邊界。他並指出，054A/P型護衛艦將用以防衛「中巴經濟走廊」（China-Pakistan Economic Corridor,CPEC）的航線。此外，艾維說，他有信心，中巴國防合作將繼續成長茁壯。

而巴基斯坦海軍參謀長納阿茲（Muhammad Amjad Khan Niazi）說，054A/P是為了因應多方威脅環境下的戰鬥而設計，可以透過超音速面對面巡弋飛彈、防空飛彈、反潛戰魚雷，還有最新的戰鬥管理和電戰系統，多方產生必要的火力。他強調，這將能使巴基斯坦海軍與時俱進，跟上當代海戰趨勢。

巴基斯坦2018年6月和中方簽約，採購4艘054A/P型護衛艦，其中首艦2020年8月在上海下水，並於2021年11月交付巴國海軍。納阿茲說，除了054A/P型護衛艦外，巴國海軍還和中國簽約，要打造8艘漢果級（Hangor Class）潛艦，以及中空長航時無人戰機。

據悉巴基斯坦海軍正為艦隊進行重要的更新升級，2016年時，砸下50億美元（近1390億台幣），向中方採購8艘041型潛艦，好在2028年前將潛艦現代化，設法和死對頭印度維持軍力平衡。