連鎖餐飲集團六角(2732)為轉讓股份給員工，董事會決議自今（25）日起實施庫藏股，為時隔近6年半再度祭出庫藏股。在庫藏股護體下，儘管台股開低走跌重挫逾300點，六角股價仍開高勁揚6.74％至95元，早盤維持逾3％漲幅、領漲觀光類股。

六角股價去年9月底觸及111.5元波段高點後一路拉回，12月底下探84.5元的2年8個月低點，近期於87.5～93元區間低檔盤整，昨日小跌0.34％、收於89元。三大法人上周小幅買超16張，昨日調節賣超10張。

六角公告，董事會決議自1月25日起至3月24日間實施庫藏股，預計於70～130元間買回1000張，若低於下限仍將繼續執行，買回總金額上限11.89億元。買回股份僅占已發行股份2.23％，所需金額上限占流動資產17.65％，已考慮財務狀況、不影響公司資本維持。

六角董事長王耀輝表示，公司重視人才、視員工為最重要資產，即使公司營運近2年受疫情干擾，仍連7年發放與執行員工選擇權。此次執行庫藏股主要為轉讓股份給員工，用以激勵士氣、並留任績優人才。

六角持續優化品牌與調整體質，主力品牌「Chatime日出茶太」今年將恢復強勁展店、目標達1500家，未來5年每年全球門市淨增25～30％，帶動旗下天恩粉圓等營運表現同步提升，配合經營餐食品牌的子公司王座已連續數月獲利，預期今年營運可望重返成長軌道。