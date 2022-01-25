因烏克蘭地緣政治緊張，以及美國聯準會會議在即，到時不知道會釋出何種訊息，缺乏利多灌溉的日股，25日晨間交易時，一度跌至五個月新低27006.37點。早盤收盤時，日經指數收27027.23點，跌561.14點或2.03%。東證收1890.77點，跌39.1點或2.03%。

IwaiCosmo證券認為，25日隔夜美股暴漲暴跌，市場看傻了眼，再加上美股期貨盤又走弱，故操作變得更加謹慎。直到聯準會發表談話前，應該還是觀望態度居多。不過，等26日之後開始進入財報周，獲利佳的可能將重返市場懷抱。

日經指數中，軟銀跌3.53%，東京威力科創跌2.36%，大金工業也跌2.58%。

只有一日行情的航運股，經前一日反彈後，現在又全面下挫，商船三井跌4.8%，日本郵船跌4.4%，川崎汽船跌4.9%。

因為俄羅斯和北約之間情勢緊張，軍武相關個股走揚，例如Kiyosaku Ishikawa漲6.08%，Howa也小漲0.77%。