中鴻(2014)去年受惠鋼市熱絡，全年營收達537.44億元，年增46%，並改寫歷史新高，法人估2021年獲利同創新高；去年前三季每股淨利已達3.79元，全年EPS上看4.5元，以目前股價平盤37.1元來看，隱含現金殖利率逾7%，支撐今日相對抗跌。

中鴻去年第四季營收138.81億元，季減11.2%、年增44.6%，仍創同期新高，雖因鋼價下跌，壓抑獲利。由於去年前三季每股淨利已達3.79元，法人估2021年全年EPS可望達4.4~4.5元。

隨著去年營運攀高，中鴻先前已預告今年股息將很不錯；公司股利配發率預期在60~65%之間，隱含現金殖利率可望達7%以上，具備高殖利率題材。

短期展望方面，中鴻2月內銷盤價開低，但公司對今年鋼市看法仍正向。

隨著中鋼先前調降2月內銷盤價，中鴻日前開出今年2月盤價同步開低，內銷部分，熱軋調降每公噸500元、冷軋調降700元、鍍鋅調降500元；外銷部分依產品及地區別為持平至調降10美元，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻認為，2月逢農曆春節，下游拉貨意願不高，東南亞、印度、俄羅斯等地仍有低價鋼材擾市，但觀察近期中國鋼市已有築底回穩跡象，預期最快3月就有望恢復上漲。對第二季看法更為明朗。

展望今年第一季，公司預估，出貨的量、價格將同步下滑，使得營收較上季下滑，相較去年同期仍有機會成長，毛利率受鋼材跌價、工作天數減少等影響，也略續降。隨著第二季成本較低，盤價有望重回漲勢，可望助益營運回溫。