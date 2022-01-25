羅技國際(Logitech International)周二宣布截至去年12月底的第三財季銷售為年減2%。這家電腦周邊設備大廠在去年底的表現較2020年底更為艱難，在2020年由於新冠傳染病橫行，疫情嚴重，大力推升了市場對公司產品的需求。

然而羅技預計，截至2022年3月底的本財年以固定匯率計算的銷售將成長2%至5%，營業利益則來到約8.5億至9.0億美元之間。

羅技先前的財測，銷售成長為正負5%之間，營業利益為8.0億至8.5億美元之間。

羅技上季銷售降到16.3億美元，低於更前一年同期的16.7億美元。新冠疫情曾經導致居家辦公者和居家人士對鍵盤、滑鼠、和視訊裝置的需求增加。

該瑞士/美國公司為1980年代首個製造和販售滑鼠的公司。該公司上季營業利益跌37%，為3.02億美元。

該公司在去年底曾表示，在製造產品和獲取零件時遭遇到前所未有的困難，這些產品包括耳機、視頻會議設備和無線揚聲器。