韓國經濟成長數據雖亮眼，但當地疫情似乎已失控，因此KOSPI也大跌近3%。25日韓股目前在2710.97點，大跌81.03點或2.9%，逼近2700關卡。同時，韓元也走貶。

拜頻創新高的出口之賜，2021年韓國GDP（經濟成長率）寫下11年的新高。不過，韓企資本支出有趨緩現象，也給2022年的GDP前景蒙上一層陰影。25日，根據韓國央行最新資料，由於當地出口飆漲，2021年GDP為4%。

韓國疫情失控，根據25日當地政府最新數據，單日染疫者已飆升至8571位，不僅首度升破8000大關，同時更創2020年元月初，新冠病毒在韓國爆發以來最多。因此，當地政府已著手改訂抗疫方針，希望能抑制Omicron超強傳播力。

大型類股普遍走低，三星電子跌1.6%，SK海力士跌0.84%，LG Chem跌5.51%，三星SDI跌5.13%，Naver跌1.52%，三星生物製藥跌3.21%，現代汽車也跌 2.28%。美元兌韓元在1197.45價位附近，韓元貶1.35元。