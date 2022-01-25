研考會主委吳皇昇指出，春節期間垃圾清運、1999市民一碼通專線均不打烊，讓市民平安過好年。(陳世宗攝)

農曆春節將至，台中市政府服務不打烊，包括弱勢關懷、交通疏運、垃圾清運、1999市民一碼通專線、健康服務、防疫措施等持續執行；市府也持續監控民生物資，確保物價穩定，亦於春節及重要節日期間加強安全維護，守護城市安全。市長盧秀燕表示，市政事務沒有停止，市民仍可享市政服務，尤其春節期間防疫不打烊，市府會提高戰備加嚴加密。

市府25日舉行市政會議，由研考會、經發局、警察局分別針對「台中市春節服務暨防疫工作整體報告」、「台中過好年-民生物資與年節活動」、「111年加強重要節日安全維護工作」進行專案報告。

盧秀燕表示，環保清潔、交通運輸、經濟及藝文活動等各項市政事務，春節期間持續提供服務；另針對防疫，市府將隨時根據疫情狀況滾動檢討並發布措施，請市民配合。

盧秀燕也對警察同仁致謝與致敬，當大家放年假時，往往是警察最忙的時候，為防杜宵小出沒、賭博事件、詐騙集團，警察同仁持續加強稽查；另護鈔工作、民眾出遊治安工作等也十分繁重，還有防疫取締工作，感謝警察堅守崗位保護市民，也謝謝警察同仁的眷屬。

研考會主委吳皇昇表示，針對村里社區關懷，包括提供慰問物資、春節慰問金、獨居長者春節圍爐、街友低溫防凍寒冬送暖服務，以及兒少及家庭關懷，如關懷訪視、緊急生活扶助、送餐服務等春節期間均持續提供服務，市府也持續稽查伴手禮、年菜等應景食品，保障市民健康。

另醫療院所、長照、防疫工作也不間斷；針對交通疏運，將透過公共運輸、國道疏導、交通管制及都市交通管理措施，紓解年節及燈會車潮及人潮；另春節期間垃圾清運、1999市民一碼通專線均不打烊，讓市民平安過好年。

經發局說明，市府成立跨局處物價監控小組，持續追蹤年節前各轄管業種物價波動情形，如有異常隨時通報查處；年節活動則加強防疫措施，並密切關注疫情發展，持續稽查，維護市民購物安全。另警察局也指出，春節期間將加強防竊防搶勤務、取締職業賭博犯罪、執行金融機構及領換、護鈔勤務、掃蕩黑道幫派、查緝毒品、打擊詐欺等，並協助交通疏導管制及防疫措施，守護市民返鄉團圓、春節出遊平安。