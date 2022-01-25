高雄捷運黃線O10衛武營站，除了將有黃線Y18站共構，鄰近的三井LaLaport也將投資100億元興建購物中心，O10衛武營站的基地5500坪25日公開招商，預計可望引資180億元，導入藝文、辦公、休閒商業及住宅機能，預計今年第一季公告招商，這也將是繼麗寶集團標得橘線O4舊市議會站之後，高雄第二個捷運聯合開發案。

高雄市政府25日上午與仲量聯行舉辦「捷運O10衛武營站聯合開發」記者會，高雄副市長林欽榮表示，此次開發基地，是原高雄市公車總站之一的建軍站，後續將配合政府推動鳳山中城計畫、以及捷運TOD政策，喬遷他址之後，由捷運局辦理聯合開發，提供整體區域生活服務機能及捷運黃線建設。

林欽榮指出，現址的建軍跨域藝術村，高市府也將協助搬遷至衛武營公園的三連棟，結合台北藝術大學的經驗與學術資源，成立「K Hub」，以藝術文化連結在地，活化既有空間，拓展城市面貌的想像。

他說，未來本開發基地結合周邊包括衛武營藝術文化中、衛武營迷迷村、「K Hub」等文藝資源，打造高雄成為南方嶄新的藝術創造場域及新興藝文產業聚落。

林欽榮指出，高雄聯開首案「捷運橘線O4舊市議會站聯開案」，已2021年8月與麗寶集團名軒企業，完成簽約，預計興建1.6萬坪商辦大樓，高市府未來除橘線O10站的聯合開發外，也將陸續推出O13、RK1等聯合開發案。

高雄捷運局長吳義隆表示，橘線O10基地面積約5500坪，位於衛武營站5號出入口、以及未來黃線Y18站交會處，國道一號交流道下來之後，開車大約5分鐘，南側為擁有47公頃綠地公園的衛武營藝術文化中心，西側為國軍高雄總醫院、東南側為三井LaLaport預定地、北側則有高雄政府鳳山行政中心、正義車站綠園道等，交通便捷、生活機能完善。

吳義隆指出，該案都市計畫規劃為商業區，捷運黃線Y18站出入口設於基地內，預計可於2028年完工，已預留連接口及地下人行道，串聯兩個捷運站、通往衛武營、三井LaLaport，未來到站乘客，可從捷運站進入開發大樓，達到「到站即到店、到站即到家」的便利生活。

招商總顧問趙正義表示，該案O10站基地，除了橘線捷運之外，未來捷運黃線Y18站設置通車後，運用地下聯通道，串聯兩個捷運站及通往衛武營藝術文化中心、三井LaLaport，達到雙捷共構交會效益，讓藝術融入便利生活圈，開創東區藝術門戶，打造高雄衛武營藝術之丘。

趙正義指出，高雄經由高市府積極推動重大交通建設、產業發展下，成功引進包含台積電、英特格等國內外大型廠商，設廠投資，中華電信也在亞洲新灣區成立5GAIoT新創辦公室，翻轉高雄產業成為智慧科技城市。

他說，仲量聯行在2021年底順利協助高雄市政府，完成全台投資規模最大公辦都更案亞洲新灣區「高雄特貿三」的3個案件招商作業，成功吸引民間總投資金額逾770億元，今年希望通過第一季招商的O10衛武營站聯開案、以及第三季公告的O9技擊館站等捷運聯合開發，運用TOD軌道經濟，開啟高雄新門戶新風貌。