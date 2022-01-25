知名YouTuber「台南Josh」去年7月與女友Amber登記結婚，想不到23日傳出被老婆家暴，還把家中砸爛，用口紅在牆上寫下「死媽寶」，Josh也連夜逃回老家。事發後有網友PO出Josh在21日分享的台南新房開箱影片，只有16坪大小，裝潢好後更是窄到快沒地方走路，連個像樣的飯桌都沒有，大家傻眼：「難怪老婆生氣」、「太小真的不行，愈想愈氣」。

「台南Josh」開箱位在台南的新房，客廳走道超級窄。桌子還是折疊式，連像樣的飯桌都沒有。(翻攝自YouTube)

「台南Josh」傳出被老婆家暴的消息後，有網友在PTT貼出Josh在台南買的預售屋裝潢好的照片，也就是他們夫妻倆現在的新房，讓網友忍不住大嘆，在台南住16坪真的太小了，像是客廳放桌子後，走道剩這麼小只能一人通過，很容易就會撞到，就連個像樣的飯桌都沒有，且房間更慘，扣掉桌子、椅子及還有後面的系統櫃，空間剩下約一坪大，整間房可能連個收納空間都不夠，「台女會不爽也是正常的吧，有沒有卦？」

房間也超級小。(翻攝自YouTube)

房間放了桌子和系統櫃後，幾乎沒剩什麼空間。(翻攝自YouTube)

據「台南Josh」21日在YouTube上傳的新房開箱影片，指出該房在台南，室內總坪數16坪，2019年購入價格5百萬出頭，等了2年交屋，今年1月初裝潢好，花了約75萬，但實際住兩周後Josh坦言，空間真的很小，客廳非常窄只有兩大步寬，擺了沙發就沒空位。解釋當初買的時候是單身，之後會考慮換大一點的房子，現在結婚先住這裡。

而網友們看到Josh的新房後，紛紛留言：「台南買鳥籠」、「女方用行動證明太小了」、「這在中正信義區可以，台南不行」、「一個人住都嫌不夠」、「寫死媽寶就滿了，可能真的嫌小」、「太小真的不行，愈想愈氣」、「所以被罵死媽寶了」。還有人做出「Before&Amber（Josh老婆名）」的圖，猜測可能真的是嫌房子小所以爆氣。但也有人表示，「應該原先只是一個人住，順便當投資」。

有網友做出對比圖，看來「台南Josh」的老婆似乎真的很不滿房子太小。(翻攝自PPT)