中國商務部官員今天說，由於全球供需面臨不確定、不穩定，2022年中國對外貿易形勢十分嚴峻，「穩增長的困難和壓力前所未有」；企業還面臨「有單不敢接」、「增收不增利」的問題。

據中國網直播，中國國務院新聞辦公室上午舉行2021年商務情況新聞發布會，商務部對外貿易司司長李興乾在會中答覆媒體提問時作以上表示。

他說，總的來看，中國在去年6.05兆美元規模、30%高速增長的基數之上，「今年外貿形勢十分嚴峻，穩增長的困難和壓力前所未有。」

李興乾說，從需求角度看，全球外需增長面臨兩大不確定因素：一是疫情反覆遲滯全球經濟復甦進程。聯合國最新發布的報告認為，受COVID-19疫情、勞動力短缺、供應鏈中斷、通脹壓力上升等因素影響，全球經濟復甦面臨巨大的壓力。預計全球經濟增長將由2021年的5.5%放緩至今年的4%。世界貿易組織預計全球貨物貿易的增速將由2021年的10.8%放緩至4.7%。

二是復甦不均衡導致全球系統性風險在上升。受「疫苗鴻溝」、政策差距等影響，低收入國家和發達經濟體復甦差距不斷擴大，貨幣貶值、通脹高企。部分國家刺激政策過快退出，可能會引發需求萎縮、價格波動，進而影響到我相關行業的出口。

李興乾說，從供給角度來看，全球產業鏈供應鏈面臨兩大不穩定因素：一是國際供應鏈加速重構，發達經濟體片面追求產業回歸，正在分化市場，降低全球資源配置效率。二是全球供應鏈紊亂和瓶頸效應短期內難以徹底緩解。像原材料價格過高、運力結構性失衡、晶片等重要零部件短缺，這些問題一直在持續存在。

他並指出，中國外貿企業，特別是中小微外貿企業綜合成本明顯上升，經營風險和壓力處於高位。所以，這些企業表現出來的問題就是「有單不敢接」、「增收不增利」。

李興乾表示，從當前面臨的形勢出發，商務部確定2022年為「外貿鞏固提升年」，著重提高中國外貿的綜合競爭力，將具體實施4項行動：

第一，跨週期調節穩外貿行動。充分釋放政策效應，進一步提升出口信用保險作用，切實抓好外貿領域信貸投放，增強企業應對匯率風險能力。進一步提高貿易便利化水平，切實為企業紓困解難。

第二，市場多元化行動。充分發揮貿易暢通工作組作用，用好已經商簽的自貿協定，辦好廣交會、進博會、服貿會等重大展會，指導企業鞏固傳統市場、開拓新興市場。

第三，外貿供應鏈暢通行動。培育好國家加工貿易產業園、進口貿易促進創新示範區、外貿轉型升級基地等各類平台和載體，持續推進物流暢通、結算暢通。

第四，外貿創新提質行動。發揮好跨境電商、海外倉等新業態、新模式帶動作用，建設好全球貿易數位化領航區，促進綠色貿易健康發展。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1110125