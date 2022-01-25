針對日本福島周邊五縣市食品進口議題，傳出民進黨立委主張速戰速決，最快可能本周立法院審查完總預算後宣布。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，從萊豬到核食，民眾黨立場一致，主張「源頭管理、明白標示」，更重要的是社會溝通，呼籲不要玩文字遊戲，把、「核食」變「福食」，更不能用空頭支票，犧牲全體民眾健康。

四大公投案後，民進黨政府成功擋下反萊豬公投，傳出執政黨有意趁勢開放福島周邊五縣市食品進口，民眾黨團重申，不論是萊豬或核食進口，主張「源頭管理、明白標示」，同時政府要負責任與社會溝通。

蔡壁如表示，執政黨必須要負責任解答，包括國內民眾健康衝擊影響評估、國內農產品衝擊影響評估、如何把關及檢驗量能夠不夠把萊豬跟核食吞了，何時能夠加入自由貿易協定，如果這些問題都沒答案，執政黨憑甚麼貿然推動核食進口。

蔡壁如批評，當初萊豬開放進口食，政府只用一紙行政命令就強渡關山，逼迫民眾上街公投，耗費龐大社會成本，不就是執政黨不先做好社會溝通造成的嗎？

蔡壁如呼籲，執政黨不要只會玩文字遊戲把「萊豬」變「美豬」、「核食」變「福食」，更不要用空頭支票，犧牲全體民眾健康，畢竟，政客講出來的話，最後全部都是民眾吞下去。