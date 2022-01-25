翁章梁昨在臉書表示誠摯歡迎台積電進駐嘉義。( 取自翁章梁臉書∕呂妍庭嘉義傳真）

有媒體報導，台積電評估到嘉義縣設先進封裝廠，嘉義縣長翁章梁表態歡迎台積電到嘉義縣評估設廠，縣府經濟發展處長江振瑋則說，至目前為止，未接獲相關消息，台積電也未派員接洽，加上台積電尚未對外証實此事，會持續觀察市場動態。

翁章梁昨在臉書表示誠摯歡迎台積電進駐嘉義，表示嘉義縣為邁向農工大縣，自從開發馬稠後、水上南靖、中埔公館產業園區以及民雄航太園區，許多企業廠商早就看好嘉義、投資嘉義，強調嘉義有最好的土地及交通優勢，「我們已加入台灣科技島的行列」，縣府會全力幫忙解決所有投資進駐的行政問題，歡迎台積電來＋1。

翁章梁今表示，台積電確實未與嘉義縣接洽，但站在積極推動地方發展角度，加上嘉義科學園區今年有望開始招商，他個人非常歡迎符合園區條件的廠商，大家一起評估嘉義縣設廠。

江振瑋指出，包括縣府與主導開發嘉義科學園區的南科管理局至今未接到台積電的接洽，加上嘉科產業規畫沒有半導體，且台積電未證實此事，站在縣府立場，會持續觀察，但不會主動接觸台積電。