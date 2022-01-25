高雄市1名陳姓祖母今（25）日上午帶著念小學三年級以及高中的孫女搭捷運，3人在捷運後驛站出口外休息時，9歲女童突然遭1名男子拉手，女童受到驚嚇，當時1名見義勇為的婦人喝斥，女童姊姊報案，警方趕抵現場男子已迅速逃離現場，警方正追緝該名怪男身分。

據了解，女童和阿嬤以及就讀高中的姊姊隨後至三民一分局十全路派出所製作筆錄，女童的父母獲悉後，焦急趕往派出所，家長直斥該名怪男很可惡，警方正循線調閱監視器，追查該名男子下落。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。