據澎湃新聞報導，1月22日下午4時30分左右，上海地鐵15號線祁安路站一名老年女性乘客下車時被屏蔽門夾住，工作人員急速上前試圖幫助脫困，送醫搶救後不治。有關部門正在進一步調查事故具體原因。

上海地鐵15號線為全自動線路，於2021年1月23日開通試營運，線路採用的是當時大陸最高等級的全自動駕駛系統。

★上海地鐵回應女乘客下車時被屏蔽門夾住後不幸身亡：深感痛惜，將全力配合調查

事故發生後，上海地鐵回應，有關部門正在進一步調查具體原因，營運方對該乘客的不幸離世深感痛惜，將全力配合調查，並做好家屬安撫善後及後續相關事宜，同時進一步保障線路安全營運。

上海地鐵官網顯示，上海地鐵15號線於2021年1月23日開出首班列車，為大陸里程最長的開通即具備最高等級全自動無人駕駛的地鐵線路，工作日平峰、雙休日及節假日全時段，最小行車間隔為6分鐘。

上海地鐵也提醒旅客，當列車車門、屏蔽門（安全門）門燈閃爍、警示聲鳴響時，切勿強行上下車。