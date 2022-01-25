年僅41歲的藝人納豆腦出血住院治療，甚至在今天上午又傳出二度腦出血，引起各界討論。對此，奇美醫院復健科醫師駱逸明透露，腦中風是國人十大死因之一，除了有越來越年輕化的趨勢外，二度中風的機會也不小，每100個中風患者中有30人會再中風，而第二次發病會比第一次更嚴重，且死亡率高達25％。要想預防二度中風，必須學會「控制危險因子」，包括三高與心臟方面疾病；另也要均衡飲食、適量運動。

奇美醫院復健科醫師駱逸明曾在《腦中風的認識及復健》中提到，大約每100位中風病患當中會有30多人再度中風，而二次中風發生以後，肢體殘障程度與後遺症，通常會比第一次中風的時候還要嚴重許多，且復發者的死亡率高達25％。

駱逸明分享預防再次中風的2個小撇步，首先是要控制危險因子，包括高血壓、糖尿病、血脂肪過高與心臟相關疾病；此外，就是要吃的均衡營養，控制攝取的熱量，採取低脂肪、低鈉與高纖飲食，控制飲食的同時，也要適量運動，並避免抽菸喝酒。

駱逸明指也特別提醒民眾，中風後黃金期（半年到一年）的積極復健非常的重要，這可能會影響到是否能夠恢復行走的機會，因此家屬可以協助中風患者堅持定期復健治療，讓中風後受損的組織功能可已恢復到預期的效果。