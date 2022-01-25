根據財金數據分析公司S3 Partners出具的數據，今年初以來美股慘遭血洗，放空的投資人也順勢海撈一筆。今年1月截至上周五收盤，按市值計，空頭大賺了約1140億美元，成長11.6%。

今年初以來美股屢屢遭到拋售，周一標普500指數一度跌入修正區（較歷史高點下跌逾10%），今年以來下跌7.5%。而在升息前景籠罩下，以科技股為主的那斯達克指數1月以來下跌約12%，目前較歷史高點回落近15%。

這和2021年的情勢大相徑庭，去年標普500指數年線大漲近27%，根據S3提供的數據，去年空頭大賠1505億美元，尤以放空能源股和半導體股賠最多。

S3 Partners預測分析部門常務董事Ihor Dusaniwsky表示，今年1月，79%的空頭資金都有賺錢。此外，數據顯示，軟體和服務類股讓空頭賺最飽，1月以來放空報酬率達到19.2%。

以個股來看，特斯拉今年以來下跌近12%，成為空頭最有利可圖的押注。根據S3提出的數據，截至上周五，放空特斯拉的投資人以市值計已大賺23億美元。

放空串流媒體巨頭網飛的收益也相當亮眼，今年以來其股價下跌 35%。上周網飛坦承激烈的競爭正在削弱其用戶增長，該公司股價應聲暴跌，讓空頭一夕賺進16億美元。