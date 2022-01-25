大陳單元3公辦都更案面積約1.3公頃，總投資額約160億，預估創造近300 億產值，更析後將興建3棟地上33樓地下6樓集合住宅，1棟巿場棟地上10樓地下6樓，樓地板面積約5.1萬坪。(王莫昀攝)

號稱「史上最複雜都更案」永和大陳單元3公辦都更案，由皇翔建設取得興建，於今日與新北巿住都中心簽約，力拚年底動工，這也是新北巿住都中心成立以來首件擔任實施者的公辦都更案。皇翔發言人游玉華指出，全案基地面積近4000坪，更新後總價值近300億元·，將興建3棟住宅大樓、1棟巿場辦公，總戶數1131戶，預計117年完工啟用。

皇翔董事長廖年吉指出，這項都更案創下許多第一的紀錄，除了是新北住都中心成立一年來首件擔任實施者，成功招商公開徵求興建廠商的公辦都更案，同時也締造了全台都更整合中心眾案中速度第一、住戶同意度一等紀錄，未來將與住都心中心攜手，打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「耐震設計標章」的指標建築，將建築注入生命力。

新北住都中心董事長陳純敬也指出，該案由新北住都中心擔任實施者後，僅約半年時間就達到95％同意比例，且順利招商，整合速度堪稱歷來之最。

住都中心指出，永和大陳單元3地主近250户，產權極為複雜，去年3月進場整合，期間即便受新冠肺炎疫情影響，在積極努力下仍達成9月公告招商、今年1月順利選出興建廠商的目標，若如期於今年底動，將是歷來最快動工的公辦都更案。

大陳單元3公辦都更案面積約1.3公頃，總投資額約160億，預估創造近300億產值，更析後將興建3棟地上33樓地下6樓集合住宅，1棟巿場棟地上10樓地下6樓，樓地板面積約5.1萬坪。