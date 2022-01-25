疫情影響，百業蕭條，花蓮縣政府推出「花蓮購物節」，振興地方經濟，祭出多項萬元獎品，如Apple iMac、MacBook Pro等讓民眾抽獎，今起至4月18日止，只要是身分證字號U開頭，或設籍花蓮的縣民，在合約店家消費滿100元以上，即可以「類實聯制」方式參加抽獎，並分為北、中、南3區，連續抽獎12周，提升每人的中獎機會。

花蓮縣政府先前鎖定外縣市民眾，陸續推出許多振興活動，吸引遊客到花蓮遊玩，不過為刺激縣內消費，縣府青年發展中心籌畫「2022花蓮購物節」，祭出多項大獎供花蓮出生或居住花蓮的縣民抽獎。

青年發展中心執行長明良臻說，活動預計招募縣內含美食、伴手禮，農特產品、市集、旅宿等1000家特約商店，目前已招募300家，今天開始至4月18日，只要是身分證字號為U開頭，或是活動期間內戶籍已設於花蓮者，在特約商家消費滿100元，就可向店家索取該店專屬QRcode登錄參加抽獎，每人每天可在不同店家各登錄一次。

明良臻接著說，預計每周將抽出Apple iMac 1台、Apple MacBook Pro 13吋 M1 256GB 1台、Apple iPad Pro 128GB 1台、AirPods Pro 5 組、花蓮米五公斤5組，活動共計12週，且活動最後1週將針對未中獎的民眾抽出神秘加碼好禮。

明良臻還說，抽獎區域劃分為北、中、南3區，北區包含秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉等，預計分別於2月1日、22日、3月15日、4月15日抽獎；中區包含壽豐鄉、光復鄉、萬榮鄉、豐濱鄉等，分別於2月8日、3月1日、22、4月12日抽獎；南區包含瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉等，分別於2月15日、3月8日、29、4月19日抽獎；鼓勵民眾多多跨區或到中、南區消費，增加中獎機會。

民眾可上官網查詢合約店家，縣府也將印製識別貼紙張貼於特約商店門口，方便消費者辨識。每周抽獎後，縣府將在官網（https：//hlgo.tw）公告得獎名單，也會另行通知得獎者。

花蓮縣長徐榛蔚表示，疫情期間不方便跨縣市旅遊，可趁此機會到花蓮各鄉鎮認識在地優質商家，尤其鼓勵到中南區消費，中獎機會更高；她也提醒民眾要落實各項防疫措施，勤洗手、酒精消毒並戴好口罩。