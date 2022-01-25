37歲韓國女星Clara（克拉拉、李成敏）早年被時尚雜誌《MODE》評選全球第二美、亞洲第一美，3年前她突然死會宣布嫁給韓裔美籍投資家Samuel Wang，成為最性感人妻，近日她過生日曬出宴會照片，可見她被花朵、蠟燭包圍，度過了一個幸福奢華的生日，而眼尖網友也發現Clara的五官似乎再度升級，雙眼變大、鼻頭變挺變尖，整張臉也更加小巧。

Clara早年以亞洲第一美的名號走紅，但同時她與老闆鬧出互咬性騷擾醜聞，讓她在韓國一時無法工作，只好轉往大陸發展，2014年她也曾來台上節目、參加專訪，當時她外型甜美、氣質清新俏麗，有如鄰家女孩，很難與後來的火辣性感形象產生聯想，之後她也常在IG分享自己秀出S身材曲線或事業線的辣照，擄獲一票粉絲。

Clara曾來台接受專訪。（圖／中時資料照片）

Clara後來挺過與老闆互告風波後，2019年底宣布閃婚，與大她兩歲的韓裔企業家Samuel Wang結婚，男方的神秘背景也被起底，原本在大陸投資教育業，後來回韓國投資工作室，兩人婚後住進價值約1.15億至9.3億台幣不等的首爾摩天大樓「樂天世界塔」的Signiel，名人鄰居有趙寅成等。

Clara過去氣質清新甜美。（圖／中時資料照片）

婚後，Clara並未引退專心當豪門媳婦，仍不時在IG分享近況，過去她透露自己不是外貌協會，因私下個性有點粗心，希望遇到細心體貼的另一半，或多或少說明了選擇嫁給了另一半的原因，婚後她也受訪大讚丈夫的人生方向與她相同，兩人才能攜手前行，而Clara自律甚嚴，笑說不會因為成為人妻就放棄維持美貌，還會上網找一些漂亮女模特兒的照片勉勵自己，最近她過37歲生日，被網友發現美貌更升級，不僅是亞洲第一美，更是亞洲最精緻。