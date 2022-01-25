大陸《環球時報》25日報導，美國海軍24日宣布「兩個航空母艦戰鬥群駛入南海進行演練，以試圖安撫盟友」的話音剛落，「卡爾·文森」號的甲板上就發生艦載機著陸事故。中國軍事專家認為，「卡爾·文森」號本想在南海「耍大刀」「秀一波肌肉」，結果「肌肉反而被拉傷」「大刀砍到了自己」。而美軍最近幾年事故頻發的根本原因，是其長年累月高頻度派出艦艇、飛機到處耀武揚威，使得美軍官兵精神高度緊張，身心疲憊，發生事故難以避免。

美國海軍表示，24日，一架F35C戰機在航母「卡爾·文森」號的甲板上發生著陸事故，飛行員被彈射出機艙，七名美軍人員受傷。美國海軍已就這起著陸事故展開調查。

就在事故發生前幾個小時，美國國防部宣布，美國「卡爾·文森」號和「林肯」號兩個航空母艦戰鬥群已駛入南海進行演訓，而一位美國海軍高級將領稱，此舉旨在安撫盟友並展現「抗衡惡意影響力」的決心。在此之前，美國這兩個航母戰鬥群曾在台灣以東的菲律賓海與日本海上自衛隊的艦艇舉行聯合演習。

《環球時報》報導，中國海軍研究院研究員張軍社表示，美國海軍航母艦載戰鬥機發生事故是美軍「秀肌肉，結果肌肉反而被拉傷」的典型表現。「卡爾·文森」號航母22日剛在菲律賓海和日本海上自衛隊舉行聯合演習，炫耀武力，隨後又馬不停蹄地進入南海「秀肌肉」，「美國艦機在西太平洋頻繁發生事故的根本原因是，美軍長年累月高頻度派出艦艇、飛機耀武揚威，尋釁滋事，使得人員精神高度緊張，身心疲憊，發生事故難以避免。

這一點可以從前幾年美軍巡洋艦、驅逐艦連續發生撞船事故，以及幾個月前美國核動力核潛艇發生水下撞擊事件得以證實。」張軍社表示，美軍應該停止派出艦機四處尋釁滋事，停止危害別國主權安全的行徑，否則的話，事故只會更多，不會減少。

2021年10月2日，美軍海狼級核動力潛艇「康乃狄克」號在南海國際水域撞到水下不明物體，並導致數十人受傷。

大陸軍事專家魏東旭也認為，「卡爾·文森」號本想在南海「耍大刀」，結果「大刀砍到了自己」，「作為美國當今最先進隱形艦載機，F35C在演練過程中直接砸到了航母甲板上，造成多人受傷，這說明雖然美國企圖在中國周邊區域炫耀武力，但自身實力存在很大弱點，F35C沒有達到非常可靠的作戰狀態，玩砸了。其中可能存在兩方面原因，首先是艦載機飛行員對該機型還不是特別熟悉；此外也有可能是飛機本身可靠性或者說穩定性存在問題，如果是這樣，想要在航母上大規模使用F35C的後果是，不僅沒有辦法有效威懾對手，還會讓自己受傷。」