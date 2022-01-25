高雄一名1歲多男童調皮、打開一瓶浴廁劑就往口中灌下，強鹼液體當場造成男童口腔、食道嚴重潰瘍，胃部更燒黑、呈現四度壞死性潰瘍。高雄長庚醫院緊急為男童處置，還做了8次食道擴張手術，但男童現在的食道只剩筆芯寬，只能吃流、軟質食物。

高雄長庚兒童內科部兒童胃腸科主治醫師賴宛孜表示，食道遭受強鹼液體的腐蝕性破壞後，就會失去原本彈性、進而孿縮。醫療團隊為了阻止其完全密合，手術時搶先放入鼻胃管，保留空間。食道結痂後，再用水球將萎縮處撐開。男童術後恢復有限，食道仍僅約僅剩約0.3公分寬，目前只能吃布丁或流質的食物，未來還要經過多少次食道擴張術，但已不可能恢復原本正常人的口徑。

高雄長庚兒童內科部兒童胃腸科主治醫師賴宛孜收治一名誤飲清潔劑的一歲男童，X光片顯示，男童的食道經8次擴張術之後，只剩筆芯寬度。（高雄長庚醫院提供／袁庭堯高雄傳真）

賴宛孜進一步指出，口腔期的幼童容易誤食硬幣、胸針、鈕扣電池等物品，例如鈕扣電池吞入後可能在食道中導電造成黏膜刺激，等到就醫發現時才夾出，食道通常已遭灼傷。

賴宛孜提醒，家中細小物品、藥物、浴廁劑、汽機油等物品都要小心收好，避免讓幼兒拿到誤食，造成難以挽回的後遺症。