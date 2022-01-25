高雄一名1歲多男童調皮、打開一瓶浴廁劑就往口中灌下，強鹼液體當場造成男童口腔、食道嚴重潰瘍，胃部更燒黑、呈現四度壞死性潰瘍。高雄長庚醫院緊急為男童處置，還做了8次食道擴張手術，但男童現在的食道只剩筆芯寬，只能吃流、軟質食物。
高雄長庚兒童內科部兒童胃腸科主治醫師賴宛孜表示，食道遭受強鹼液體的腐蝕性破壞後，就會失去原本彈性、進而孿縮。醫療團隊為了阻止其完全密合，手術時搶先放入鼻胃管，保留空間。食道結痂後，再用水球將萎縮處撐開。男童術後恢復有限，食道仍僅約僅剩約0.3公分寬，目前只能吃布丁或流質的食物，未來還要經過多少次食道擴張術，但已不可能恢復原本正常人的口徑。
賴宛孜進一步指出，口腔期的幼童容易誤食硬幣、胸針、鈕扣電池等物品，例如鈕扣電池吞入後可能在食道中導電造成黏膜刺激，等到就醫發現時才夾出，食道通常已遭灼傷。
賴宛孜提醒，家中細小物品、藥物、浴廁劑、汽機油等物品都要小心收好，避免讓幼兒拿到誤食，造成難以挽回的後遺症。
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