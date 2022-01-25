永和大陳社區單元3公辦都更案規畫興建3棟地上33樓、地下6樓的集合住宅，總戶數1131戶，另有1棟地上10樓、地下6樓建築做市場與美食街，圖為建築模型。（陳慰慈攝）

永和大陳社區單元3公辦都更案規畫興建3棟地上33樓、地下6樓的集合住宅，總戶數1131戶，另有1棟地上10樓、地下6樓建築做市場與美食街，圖為完工3D模擬圖。（陳慰慈攝）

號稱全台最複雜的公辦都更案永和區大陳社區，皇翔建設為單元3興建廠商，基地面積約3962坪，規畫興建3棟地上33樓、地下6樓的集合住宅，總戶數1131戶，另有1棟地上10樓、地下6樓建築做市場與美食街，目前已整合94％，還有15戶待整合，力拚年底動工，總投資約160億元，更新後總價值近300億元，預計2028年完工。

新北市住都中心董事長陳純敬今與皇翔建設董事長廖年吉簽約，陳純敬說，大陳地區鄰近新店溪河堤，又有永和綠寶石河濱公園及永和仁愛公園，區位良好，未來建築完工後，一定能成為永和區指標，促進地方發展。

住都中心指出，大陳社區單元3有250戶地主，產權複雜，住都中心去年3月進場整合，9月公告招商，今年1月選出興建廠商，是住都中心成立1年來首件成功招商的公辦都更案，若如期在今年底動工，更會是歷年來最快動工的公辦都更案。更新後將打造符合「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「無障礙設計標章」的指標建築，除配合市場處改造打造現代化的永和新生市場，並會在單元3、4間的空地興建中央公園。

住都中心表示，皇翔並承諾爭取最高100％容積獎勵，提高地主權益，地主分回部分不低於更新單元2，且住宅區公設比不高於29％，並捐贈2000萬元提供消防及警察單位，及成立天使基金近1億元扶植新北市新創產業。

皇翔另提供承租戶承購市有土地的貸款利息補貼、新生市場原攤販使用費補貼款，並提供住戶每戶搬家補助費5萬及家具購置費20萬元，並於更新後協助代管，2年免管理費；更新期間也會在大陳地區舉辦6場社區公益活動如音樂會，凝聚社區向心力。

至於市府未來可分回的空間？住都中心說，都更案市地占50％，市府目前分回一棟10樓的市場建築，分回住宅戶數及公益空間尚在規畫審議中。

大陳社區單元2都更完工已入住，單元5、6、7招商整合中；單元1、4於去年12月4日舉辦首場說明會，宣告正式進場整合，目前整合已超過5成，將於農曆年後進行建物測量作業。