大學招聯會27日將召開常務委員會議，討論今年分科測驗級分制的級距是要以前1％或前0.1％學生成績來計算。不過家長團體今天召開線上記者會，請招聯會不要橫柴入灶，違反程序倫理使考生動盪不安，應盡速公佈分科測驗採用前1％考生平均分數作為級距計算基準。

原本的大學指考從今年起改為分科測驗，計分方式也由百分制改為60級分制。學測採用級分制，級距是以前1％考生平均成績來計算，但招聯會在今年分科測驗中，打算以前0.1％考生的平均分數來計算級分，以區分出頂尖考生的程度，但引起外界反彈。

台灣家長教育聯盟及全國家長團體聯盟今天召開「111 年大學考招分科測驗級分計算基準爭議說明線上記者會」，他們表示，身負大學招生策略重責的招聯會，實應力求穩定下精進制度，並且挺身澄清迷思，讓社會大眾了解真實的分發事宜，讓考生也能在正確認知的狀態下放心準備應考。

台灣家長教育聯盟常務理事陳明恩表示，過去每年約4萬多人參加指考，若以前1％考生來計算各科級距，約400人屬於15級分滿級分的佼佼者。若要再精細定義「佼佼者」為前0.1％考生，將使得成績介於前0.1％至1％的考生無法得到滿級分，成為最大受害者。

全國家長團體聯盟公關媒體組長王文賓則說，他孩子今年要考大學，但現在距離7月分科測驗不到半年，制度不應再變動，否則孩子、家長、學校都要重新去了解新遊戲規則，將會非常困擾。大學升學制度要調整，至少要在1年前公布。

招聯會執行秘書王文俊今天也在記者會直播線上，但面對家長團體的訴求，他表示，招聯會27日將召開常務委員會議，討論分科測驗級距計算的標準，他上線只是聽取家長團體的意見，以作為27日會議的參考。