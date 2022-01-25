經濟部長王美花25日舉行年終記者會，展望今年，她表示，我們面臨的事情很多，現在就是繼續衝、繼續奮鬥，包括延長三年的投資三大方案、耗水費上路、強化產業創新的生技醫藥條例與產創條例，以及啟動半導體學院等，也正在蓄勢待發、準備啟動。

王美花表示，投資台灣三大方案去年下半年來到1.6兆，不僅提前達標，更是有史以來沒有的投資規模，今年投資方案將延長三年，預計再帶動9000億投資。她說，現在非常多的案子在等新規則上路，這次資格更增列減碳排，以符合國際需視，這些投資方案將讓台灣的供應鏈不斷穩固跟擴大。

「接下來也有很多新制度將上路。」王美花指出，包括針對用水超過9000立方公尺的用水大戶，即將開收耗水費，適用期間為枯水期，也就是每年11月至隔年4月；另外，強化產業創新的部分，包括去年底通過的生技醫藥條例、仍在立法院待審的產創條例，也希望都可以順利通過，經濟部也會接著推動後續相關法案，協助業者。

為確保台灣的半導體優勢，王美花說，經濟部也聯合各部會、業者啟動半導體學院，目前有5家大學正在合作，讓先進製程在台、材料供應在地、設備製造國產，未來包括自主5G、電動車、2X2淨零碳排、國營事業去碳化等，會繼續努力。