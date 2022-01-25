隔晚美股大幅波動，道瓊指數曾跌過千點後轉升，但亞洲股市25日早盤普遍下跌，港股24日跌309點後，25日早盤賣壓未止，再挫逾三百點。

恒指開盤跌404點，報24251點，已跌穿十天線，突然跌幅曾擴至530點，低見24126點，之後跌幅收窄，在24350附近震盪。最終港股早盤收報24351點，跌305點或1.24％，國指收造8569點，跌88點或1.03％，恒生科指收報5604點，跌99點或1.7％，大市成交額720.08億港元。

藍籌大多有賣壓，匯控半日挫2.1％；友邦挫3％；建行降0.4％；中石油下滑0.3％；中海油下滑0.2％；吉利挫4.6％；但李寧與安踏分別升1.8％和1.6％，包辦升幅首兩位最大藍籌。

科技股賣壓未止。美團降1.5％；騰訊下滑0.9％；阿里巴巴降1.3％；嗶哩嗶哩挫4％；快手跌2.7％；百度挫3.7％；京東降2.8％；京東健康下滑2.1％；小米也降1.6％；商湯則跌1.4％；汽車之家大跌11.3％，是表現最弱科指成份股；閱文挫5.9％；平安好醫生跌5.1％；網易反彈0.7％，已是表現最好科指成份股。