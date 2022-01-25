南韓軍方消息人士表示，合同參謀本部今天上午監測到北韓發射2枚推測為巡弋飛彈的飛行物，這已是平壤當局今年第5次試射飛彈。
韓聯社引述多名消息人士說法報導，合同參謀本部今天上午發現北韓向東發射兩枚飛彈，推測為未受聯合國安理會限制的巡弋飛彈，目前正在分析相關數據。
南韓軍方通常在監測到北韓發射彈道飛彈時，會立即通知媒體，若偵測為巡弋飛彈則不會特別公開。
北韓自今年以來已第5次進行武力示威，前4次都是發射彈道飛彈，平壤當局聲稱僅是正常行使防衛權。（編輯：林憬屏）1110125
南韓軍方消息人士表示，合同參謀本部今天上午監測到北韓發射2枚推測為巡弋飛彈的飛行物，這已是平壤當局今年第5次試射飛彈。
韓聯社引述多名消息人士說法報導，合同參謀本部今天上午發現北韓向東發射兩枚飛彈，推測為未受聯合國安理會限制的巡弋飛彈，目前正在分析相關數據。
南韓軍方通常在監測到北韓發射彈道飛彈時，會立即通知媒體，若偵測為巡弋飛彈則不會特別公開。
北韓自今年以來已第5次進行武力示威，前4次都是發射彈道飛彈，平壤當局聲稱僅是正常行使防衛權。（編輯：林憬屏）1110125
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