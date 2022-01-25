台南市淪陷！傳增2本土確診個案 黃偉哲下午親自說明 13:132022/01/25 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市衛生局強調，目前確診個案沒有社區爆發的危機，民眾不用過度緊張。圖為清消示意圖。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎本土確診病例燒進台南市，台南市今天傳出新增2起本土確診病例，打破212天零本土確診紀錄。中央流行疫情指揮中心下午2點將說明，下午3點將由市長黃偉哲舉行防疫記者會說明個案相關足跡。 台南市衛生局強調，目前確診個案沒有社區爆發的危機，民眾不用過度緊張。 國門之都防疫！本土群聚頻傳拉抬聲勢「拆籃框」創鄭文燦聲量最高 想達群體免疫 柯文哲向中央喊話：規畫替小學生接種疫苗 #新冠肺炎 #台灣 # 確診個案 #確診病例 #說明 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 礁溪確診再＋1 長榮酒店主管身體不適 篩檢陽性 08:582022/01/24 生活 我見我思－比物價稽查更重要的事 04:102022/01/24 專題周報 周氏蝦捲有確診足跡！備註「只有兩位台南人」網歪樓：想表達啥 12:012022/01/25 生活 中央指揮中心：二級警戒至2／7 危機還沒過 04:102022/01/25 焦點要聞 疫情緊繃如臨大敵 盧秀燕宣布醫療院所禁探病 10:332022/01/24 生活 默克藥廠口服抗病毒藥抵台 供重症風險輕中度確診者使用 14:582022/01/24 生活 Omicron本土確診？盧秀燕證實虛驚一場 04:102022/01/25 焦點要聞 8警和確診者接觸 高雄市警局滾動式檢討 今晚取消擴大臨檢 14:202022/01/24 社會 本土確診降到15例 林氏璧吐憂心：暴風雨前的喘息 20:052022/01/24 生活 本土社團連署 籲蔡英文特赦扁 04:102022/01/24 政治要聞 本土確診暴增禁探視 梁佑南見不到失智母痛哭：討厭的疫情快滾 09:132022/01/24 娛樂 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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