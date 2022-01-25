新冠肺炎本土確診病例燒進台南市，台南市今天傳出新增2起本土確診病例，打破212天零本土確診紀錄。中央流行疫情指揮中心下午2點將說明，下午3點將由市長黃偉哲舉行防疫記者會說明個案相關足跡。

台南市衛生局強調，目前確診個案沒有社區爆發的危機，民眾不用過度緊張。

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