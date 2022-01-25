不少人認為，醫師字跡潦草如鬼畫符，不過亞東醫院家醫科醫師闕壯理表示，其實年輕醫師的字跡十分工整，但資歷越深的醫師越不常動筆寫字，字跡就越來越潦草，並親自示範從醫學生到主治醫師的字跡變化，讓網友笑翻，「我考不上醫學系卻有醫學生的筆跡」。

亞東醫院家醫科醫師闕壯理在網路論壇Dcard發文表示，其實醫生字跡潦草也是有原因的，「通常年輕醫師寫的字最好看，但隨著資歷增加、寫字機會變少，字跡就會越來越潦草」，並錄影示範，從醫學生到主治醫師的字跡變化。

闕壯理示範不同醫師的字跡變化，由上至下分別是醫學生、年輕住院醫師、資深住院醫師和主治醫師。（圖／翻攝Dcard）

闕壯理以「Aspirin（阿斯匹靈）」為示範，由上往下分別是醫學生、年輕住院醫師、資深住院醫師和主治醫師所寫。醫學生和年輕住院醫師寫的字跡相當工整，但資深住院醫師寫的，只能看懂英文字A和S，主治醫師寫的，只剩英文字A及一條曲線。

不少從事醫療業的網友看完也表示，「先慶幸我們診所醫生的字都還算好看」、「聽說我們診所的病患拿醫師寫的處方籤去外面抓藥，跑了三間都沒人看得懂」、「每次讀藥理做筆記的時候都只寫前三個字母後面直接拉一條線，不曉得好好做筆記要寫到民國幾年」。

也有網友笑稱，「我考不上醫學系卻有醫學生的筆跡」、「現在上課來不及抄筆記也長那樣」、「我筆記也有主治醫師的程度」、「一直以為是寫字速度跟不上大腦」、「到底是開處方寫病歷還是猜字遊戲」、「住院醫師都是草書的傳承者」。