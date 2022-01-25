受到升息、疫情及俄烏衝突等不安定因素增加，美股1月出現大幅震盪，短短一個月跌掉近2千點（約5%），讓許多投資人哀鴻遍野，但空頭投資者卻因此賺取豐富報酬，數據顯示，空頭們在這段期間已賺取約1140億美元（約新台幣3.16兆），其中做空特斯拉的投資者獲利表現最為突出，主因在於特斯拉股價已狂瀉12%。此外，華爾街知名大空頭也警告散戶投資者，不要總是抱著聯準會會拯救股市的想法，相當危險。

綜合外媒報導，美股的拋售潮，以科技股的狀況最為慘烈，納斯達克指數1月重挫約12%，若從去年底高點開始計算，納斯達克指數慘跌逾15%，金融分析機構S3 Partners董事Ihor Dusaniwsky說：「當多頭受到打擊時，空頭投資者在低迷中看到有利可圖的交易，1月份有高達79%的空頭基金獲得正面回報。」

根據S3 Partners的數據顯示，今年迄今最賺錢的空頭標的是特斯拉，該公司的股價今年以來已重挫12%，截至上周五，做空特斯拉的投資者已賺進約23億美元（約新台幣637億）的利潤。

此外，做空網飛（Netflix）的投資者也能獲得不錯獲利，主因在於該公司承認激烈的競爭已經壓縮未來用戶成長空間後，今年至今股價已暴跌37%，空頭投資者能獲得約16億美元（約新台幣443億）的獲利。

至於美股這一波殺盤，散戶該如何面對，華爾街著名大空頭James Chanos警告，目前居高不下的通膨，讓聯準會改變經濟緊縮政策的機率微乎其微，因此散戶若總是會抱著聯準會始終會拯救股市的想法很危險。