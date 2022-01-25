工研院打造全國唯一整合型技術研發平台「植物藥技術平台」，為植物新藥開發打造一條龍式解決方案。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

全台每年約有5萬到10萬人因「乾癬症」就醫，若長期使用類固醇藥物治療，容易引發水牛肩（肩部駝背）、月亮臉（臉較圓）及免疫力下降等副作用，工研院研發可長時間使用、無類固醇副作用的植物新藥「PTB323X」，已通過衛福部食藥署人體臨床試驗許可，不僅可造福病患，更可布局植物新藥市場。

工研院生醫所天然醫藥與保健技術組組長潘一紅說，乾癬症又稱「銀屑病」，是自體免疫疾病，患者皮膚會出現紅、癢、痛等大面積「潮紅丘疹」，嚴重會潰爛，需長期治療，類固醇雖具顯著療效，但無法連續使用超過2週，需要其他藥物作為輔助或替換。

工研院團隊以4年時間投入研發，邀集台北醫學大學附設醫院、台大醫院、高雄榮總、高雄長庚等專業皮膚科醫師加入團隊，先從累積10餘年的「藥材萃取物資源庫」，在超過2千種本土藥用植物中搜尋與篩選，做了上千次實驗，選出10種較具潛力的植物。

「當皮膚科醫師聽到我們開發不含類固醇的乾癬新藥時，都表示很感興趣！」潘一紅說，團隊最後選中杭菊，從杭菊中萃取出「活性成分群組」，找出最佳的活性成分配比達到最佳藥效，並可取代傳統類固醇，或與類固醇併用的植物新藥「PTB323X」。

潘一紅指出，工研院針對植物藥打造全國唯一整合型技術研發平台「植物藥技術平台」，開發的「PTB323X」已通過衛福部食藥署人體臨床試驗許可，並和4家廠商洽談技轉，不僅可造福患者，未來更將以一條龍方式協助產業開發新藥及相關應用，布局植物新藥市場。