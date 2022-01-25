新春澎湖員貝鄉親最大的禮物，白沙鄉離島交通網「大倉號」、「員貝號」、「鳥嶼號」陸續就定位，25日往返員貝島的交通船「員貝號」首航，打造一條安全回家的藍色公路。

澎湖白沙鄉轄內有吉貝、大倉、員貝、鳥嶼4座離島，多年來往返交通船船齡老舊，經常故障停航，鄉親們深受其苦。

縣府及鄉公所爭取行政院於108年核定「澎湖縣各離島老舊交通船汰舊換新計畫」，力挺經費新造白沙鄉「大倉號」、「員貝號」、「鳥嶼號」3艘19.9噸級客貨交通船。

鄉公所委請縣府代為發包興造新船，歷時兩年多終於完工，首艘「大倉號」已於去年11月底首航，「員貝號」今年1月25日啟航，「鳥嶼號」將於4月報到。

嶄新交通船「員貝號」19.7噸級客貨小船，總長15公尺、船寬3.6公尺、船速20節、輸出馬力約800匹、35個座位數、載貨2.2噸，船體採船艏拉高、船圍加裝浮力圈、艙底鋪設低密度發泡材，更提升整體安全性。

25日上午吉時首航儀式，縣長賴峰偉、鄉長宋萬富、代表會主席吳正利等白沙鄉親上百人歡喜見證這歷史時刻，依古禮傳統擲棗祈福、鞭炮聲響震碼頭，鄉親們鼓掌叫好。

白沙鄉公所表示，員貝號即日啟航上路，配合去年剛啟用的員貝露營基地，將打造員貝島旅遊新時代；同時未來攜手大倉號、鳥嶼號、白沙之星交通船將建構完整的海上交通網，開啟白沙鄉離島交通服務的新紀元。