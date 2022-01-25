疫情升溫，因應春節返鄉人潮，澎湖縣、金門縣、連江縣攜手防疫，25日聯合發布要求中央盡速在台灣本島機場、港口設置快篩站，嚴防群聚感染再擴散。

縣府表示，國內疫情有擴大趨勢，目前已有7個縣市出現Omicron確診案例，為降低群聚感染風險，因應即將到來的春節大量返鄉人潮，強化離島防疫量能刻不容緩。

澎湖縣長賴峰偉登高一呼，號召金門縣長楊鎮浯、連江縣長劉增應商議達成共識，聯合要求中央盡速在台灣本島機場、港口設置快篩站，針對前往澎、金、馬3離島縣市的民眾全面實施快篩。

澎湖、金門、連江3縣市同時也向衛福部喊話，爭取優先配發足量的默沙東抗病毒口服藥，充實防疫資源，紓解離島醫療量能不足的窘境。

縣府指出，農曆春節期間將超過3萬多名鄉親返鄉過年，平均每天約5300多人入境，但現階段澎湖每日最大快篩量只有600人次，屆時返鄉人潮遠超出在地醫療量能，即使醫護人力全數投入快篩也無法負荷。

縣府強調，雖然Omicron病毒中重症率及死亡率低，但感染性強、傳播快，澎湖已全面總動員全力維護在地醫療機構正常運作。

澎金馬3離島大聲疾呼，懇請中央伸援手幫幫忙，盡速在台灣本島的機場及港埠啟動全面快篩，嚴防春節返鄉人潮成了疫情破口。