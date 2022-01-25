籃網前役遭到灰狼擊敗，主力球星哈登（James Harden）手感冰冷，全場投13中4僅拿13分，同時哈登認為裁判有點不公平。哈登在賽後記者會表示，裁判的執法缺乏一致性，有時候明明該吹的卻沒有吹。哈登該場4罰4中。

「我攻擊籃框的時候，這是一般人都會獲得哨音的，當然難免會有漏吹，但有些明顯是很用力和絆人的動作，吹判沒有一致性可言，令人很挫折。」哈登也去問過裁判，但裁判只是回答「沒有犯規」或是「沒看到」。

總教練納許（Steve Nash）說：「我認為有時候很公平，有時候感覺（哈登）他有一些被針對。」納許覺得裁判有時候只是單純認定哈登在買犯，這可能是裁判為了配合本季重點執法方向（Points of Emphasis）才針對哈登。「他是被當成負面樣版的球員之一，季初他們急著做出修正，我認為他們矯枉過正了。現在我們回到中間地帶，但是今晚有些判決讓我覺得對他不利。」

整體而言，哈登沒有損失多少罰球機會，他本季場均8.1次罰球比上季還多（7.3次），但是投籃命中率41.9%是菜鳥球季以來的新低，和以前有哨音保護的時候有差距（被犯規沒投進不算出手次數）。最大的影響是哈登無法像全盛時期那樣隨心所欲買到犯規，他自2014-15球季開始連續6季場均罰球超過10次。