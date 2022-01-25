前美女主播陳海茵從2020年離開主播台後，陳海茵去年和設計師老公禹連泉帶著女兒「喜羊羊」飛往美國，陳海茵日前則在臉書曬出打第三劑疫苗的照片，並透露將回台灣過年，沒想到卻有人留言要陳海茵「不要回去害人」，讓她無奈說：「要不是真的想家、有事要處理，這些返台旅客誰願意花這麼多錢、這麼舟車勞頓奔波？」

陳海茵日前則在臉書曬出打第三劑疫苗照，並透露將回台灣過年，她透露副作用：「結果手臂痛到舉不起來...外加全身痠痛、無法打包行李」，沒想到陳海茵卻遭酸民出征，要她「不要回去害人」，讓陳海茵無奈說：「我們都打完三劑還要隔離14天，中間一直被戳鼻孔做PCR，最後被放出來時應該比自己不知道是否為無症狀感染者、還到處趴趴走安全吧」。

陳海茵感嘆，一趟回家的路真的很不容易「春節機票漲價、防疫旅館爆滿難訂，機票、酒店一位難求！」她認為，花錢事小，她自費做快篩、PCR「又擔心萬一機上中標下飛機要直接進醫院，這中間的煎熬難以形容...」，接著陳海茵將帶女兒搭飛機、回台隔離「除夕夜得在防疫旅館度過，要不是真的想家、有事要處理，這些返台旅客誰願意花這麼多錢、這麼舟車勞頓奔波？」

由於目前多國都已決定跟病毒共存，陳海茵也有感說：「全球多國已逐漸不再以清零為目標，現階段只能期望這一波能在今年第三季結束，各國陸續解封」。陳海茵雖然已打3劑疫苗，加上回台會接受隔離，但她仍直呼：「還是會擔心啊」，網友則紛紛留言祝她一切平安，並歡迎陳海茵回台灣。

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