民眾在倒垃圾時恐有染疫風險，花蓮垃圾車裝消毒噴霧裝置防疫。（花蓮縣環保局提供／王志偉花蓮傳真）

本土疫情延燒，清潔隊員因接觸家戶人群，收取垃圾內容物複雜，花蓮縣環保局為維護清潔隊員和倒垃圾民眾安全，補助167萬元輔導各鄉鎮市公所垃圾車，購買裝設消毒噴霧裝置，目前共有84輛垃圾車完成安裝使用，避免人員在垃圾進行壓縮破袋時受到病毒侵襲。

環保局表示，花蓮垃圾車每週有5天到家戶清運垃圾，因清潔隊員執行清運作業時間長，且垃圾包的內容物複雜，加上新冠肺炎疫情不斷延燒，因此輔導各鄉鎮市公所垃圾車裝設消毒噴霧裝置，以提高清潔隊員在垃圾清運作業時的防疫安全。

環保局說，消毒噴霧裝置裝設於垃圾車尾斗，當垃圾車在清運作業中進行垃圾壓縮破袋時，即可使用該裝置噴灑漂白水，針對垃圾包進行消毒作業，以降低病毒感染風險，進行立即性消毒，能保障第一線清潔隊員，亦能維護倒垃圾民眾的健康安全。

環保局也提醒民眾，當垃圾車在進行壓縮作業及消毒作業時，請民眾避免靠近垃圾車或是丟入垃圾，以保護自身安全。除了在垃圾清運服務上加強及完善防疫措施，降低感染風險之外，也要請民眾協助配合，一起做好防疫工作。