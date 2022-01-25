110年11-12月統一發票中獎號碼今（25日）開出，千萬特別獎號為31150905，特獎號碼為28564531，以上8位數號碼全部相同者，分別可獲得獎金1000萬和200萬元。
11-12月統一發票頭獎號碼為，05754219、52891675、45327106，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。增開六獎末3碼則為252，可得獎金200元。
至於去年9-10月統一發票千萬特別獎及200萬特獎，各有5張還未兌領，財政部提醒，9-10月發票兌領期限只到3月7日，中獎人應儘快領獎，以免錯失大獎。
財政部表示，9、10月5張尚未兌領的千萬發票，包括在金玉堂屏東店消費8元買螢光筆，另4張分別在新竹Big City遠東巨城購物中心60元停車費，高雄楠梓「建佑藥局」400元發票，高雄「定食8」愛河家樂福店470元餐費，以及台南市賓士KTV府前店2602元發票。
此外，9、10月200萬元發票也有5張未領，除了金玉堂桃園龜山店29元自動鉛筆外，另4張為全家中壢元大一店89元發票，南投埔里「可迪麵包花園」128元食品發票，7-11彰化溪東門市177元發票，以及饗食天堂新北板橋店3057元發票。
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