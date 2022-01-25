澎湃新聞報導，大陸國務院新聞辦25日舉行2021年商務運行情況記者會，商務部綜合司司長郭婷婷表示，中國去年在跨境服務貿易領域的第一張負面清單，也就是海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單有成。大陸21家自貿試驗區在2021年，實際使用外資2130億元人民幣，實現進出口總額6.8兆元，同比分別增長19％和29.5％。這21個自貿試驗區國土面積占全國不到千分之四，但實現了占大陸全國18.5％的外商投資和17.3％的進出口，為穩外貿、穩外資作出了積極貢獻。

郭婷婷指出，2021年，大陸商務部會同有關部門在自貿試驗區推出一系列擴大開放新舉措，推動各項工作取得了新成效：

一是推出中國在跨境服務貿易領域的第一張負面清單，也就是海南自由貿易港跨境服務貿易負面清單，包括11個門類70項特別管理措施，實現了中國服務貿易管理模式的重大突破，也是中國主動推進高水準制度型開放的又一個重要舉措。

二是推出了新一批改革創新舉措，也就是關於推進自貿試驗區貿易投資便利化改革創新的若干措施，共19項，涵蓋了提升貿易、投資、國際物流、金融服務實體經濟便利度和探索司法對貿易投資便利的保障功能等五個方面。

三是推出了新一版外資准入負面清單，也就是2021年版自貿試驗區外商投資准入負面清單，特別管理措施壓減到27條，實現了製造業條目清零，服務業開放持續擴大。

四是推廣了新一批18個「最佳實踐案例」，涉及投資貿易便利化、金融服務實體經濟、國企改革、環保等多個領域，國家層面累計推廣制度創新成果達到278項，帶動了大陸全國營商環境不斷優化。

郭婷婷表示，下一步具體作為：一是進一步擴大高水準開放。推動在有條件的自貿試驗區、自由貿易港試點對接國際高標準經貿規則，推進高水準制度型開放。推動出臺自貿試驗區跨境服務貿易負面清單。

二是進一步推進深層次改革。聚焦重點領域、關鍵環節、基礎性制度開展深層次改革試點，破除體制機制障礙，推動形成更多高品質的制度創新成果。持續推動向自貿試驗區下放更多省級經濟管理許可權。

三是進一步引領高品質發展。推動自貿試驗區立足當地實際情況開展全產業鏈集成創新，吸引產業鏈全球生產要素資源，培育特色主導產業，打造更多世界領先的產業集群。