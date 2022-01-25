土城警分局上周與「紡正協會」、「新北市太陽慈善功德會」共同辦理「關懷轄內老弱，發放善心物資」活動，幫助清寒家庭，昨日再次結合志工、義警拜訪轄內7處弱勢家庭及急難救助關懷對象，發送毛毯1條、白米1包、沙拉油1罐，讓弱勢家庭及急難救助關懷對象在寒冬中也能感受到暖呼呼的愛心。

土城警分局昨會同新北市警察之友會土城辦事處、新北市民防大隊土城民防中隊、新北市義勇警察大隊土城義警中隊及新北市警察志工大隊土城志工中隊等友軍，由分局長陳朝新率隊，拜訪轄內7處弱勢家庭及急難救助關懷對象。

陳朝新說，本次探訪的個案皆為分局員警於平日服勤時所發掘的關懷對象，居住於土城區延和路的劉女士因丈夫及兩名小孩因癌症過世，目前自己從事資源回收工作，急需外界援助。

陳朝新表示，土城警分局藉這次活動與警界最好的朋友，一同帶給弱勢家庭及急難救助關懷對象溫暖，他們真的需要靠社會大眾來幫忙，發揮大愛無私精神，期盼有更多的善心人士、公益團體一起來關懷弱勢族群，盼拋磚引玉，集結大家的資源便能改善轄內老弱的生活環境。