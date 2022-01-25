路易莎咖啡跨足健身房產業，近期攜手台北城市科技學休閒系一起培育人才，將提供學生實習與就業機會，推廣健康新觀念，提升國人生活品質。

全世界受疫情紛擾更激發民眾健康意識，教育部體育署統計，台灣的健身中心數量成長驚人，營收2020年時已達152億元，足見休閒運動產業未來潛力無窮，近期路易莎咖啡跨足健身房成話題，且攜手臺北城市科技學休閒系為產業培育人才，提供學生實習與就業機會，推廣健康新觀念，提升國人生活品質。

根據「台灣趨勢研究」最新調查，財政部統計台灣健身房家數2013年時僅149家，2018~2020年間每年皆增加超過100家，在2013年時年營收約30億元，到2020年時已達152億元，雖2020年起受新冠肺炎威脅，健身房營運曾受到影響，但未澆息民眾對運動熱情。。

因應「健身新勢力」崛起，台北城市科大休閒事業系主任陳寅全近年有系統導入「體適能」、「健康管理」、「體重控制與體型雕塑」等專業課程，同時輔導學生通過體適能健身C級指導員證照，不少校友任職教練，把關民眾的健康。

為讓學生在學期間能貼近企業人才的需求，城市科大休閒系與市民運動中心或連鎖健身中心產學合作，協助學生到企業實習，最近路易莎咖啡跨足健身房推出新品牌Self Room引發話題，雙方共同攜手合作育才。

台北城市科大休閒系生許致豪的健身資歷有4年，在學校學習的專業能力受到企業肯定，通過面試後在Self Room實習，從事櫃檯、接待、巡場指導學員使用健身器材等工作。

許致豪表示，他從高中時迷上健身，剛開始是希望能讓自己身體的線條變美，勤練半年後有了初步的成效，讓他很有成就感，現在每天至少都要練一個半小時，工作與課業的興趣一致，激發出學習動力，尤其進入企業實習，也打開他的視野，讓他更有努力的目標。