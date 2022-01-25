知名網紅「台南Josh」去年7月才和老婆Amber甜蜜登記結婚，沒想到今竟爆出Josh遭Amber家暴，就連兩人住的新屋也被砸得一片狼藉，就當初甜蜜拍的連婚紗照也無法倖免。一名網友翻出Josh拍的婚紗照，忍不住感嘆「當初眼中盡是滿滿的愛意，對比現今實在令人不勝唏噓」。

原PO今（25）日於PTT八卦板指出，找到Josh和Amber兩人當初拍婚紗，彼此眼中盡是滿滿的愛意，整個都是粉紅泡泡，對比現今實在令人不勝唏噓。原PO也質疑，拍婚紗照是不是根本沒什麼用？只是花了錢讓吵架時，多了東西可以砸而已。

兩人當初甜蜜拍的婚紗照也被砸。（圖／翻攝自巴毛律師混酥團）

圖文曝光後，不少鄉民也紛紛留言，「你是徵信社的嗎？這也能找到？」、「你也太觀察入微了」、「婚紗照果然是垃圾」、「婚紗照在吵架時是追加的飛行物之一」、「婚紗照真的拍得滿漂亮的」、「看到婚紗照真的覺得好諷刺」。

家暴事件曝光後，Amber也在個人IG表示，因個人情緒失控，讓Josh及Josh的家人、房子受到傷害，並透露自己一直有情緒控管問題，經過這次事件後，會積極尋求醫療協助，並對Josh及Josh的家人致上十二萬分歉意。

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