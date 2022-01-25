治國無能、只會選舉 獨裁專斷的民進黨 〜高金素梅 2022.1.24

攸關新竹縣市合併升格的《地方制度法》修正草案，遭在野黨批評因人設事、倉促修法，雙方為此引爆衝突。無黨籍立委高金素梅表示，民進黨已將《地方制度法》當成搜刮政治利益的工具，美其名曰升格直轄市，實則是要霸佔財源、排擠原鄉，而民進黨的最終目的就是藉選舉來鞏固權力。此言論獲得超過萬名網友按讚，迴響熱烈。

高金素梅24日在臉書發表《治國無能、只會選舉，獨裁專斷的民進黨》一文，內文指出，民進黨19日為了新竹縣市的合併，強推《地方制度法》的修改。為反對民進黨的粗暴護航，她和國民黨的立委們一起杯葛會議，杯葛行動持續到下午4點，民進黨立法院黨團總召柯建銘到場宣布：民進黨黨團在這次的臨時會，不會再提案修訂《地方制度法》。

高金素梅指出，民進黨這次修法，已經把《地方制度法》當成它搜刮政治利益的工具；美其名說要升格直轄市，其實就是要霸佔財源、排擠原鄉，民進黨的目的就是為了選舉。高金痛批，民進黨治國無能有目共睹，為了鞏固權力，民進黨拿人民的納稅錢去操作公投、輔選地方，這樣獨裁專斷、公器私用的執政黨所提出來的修法案，我們還要審理嗎？我們還要為它粉碎國土規劃和偷渡政治利益背書嗎？高金更直言：「我們一定要徹底揭露民進黨獨裁專斷的嘴臉！」

此文發出後獲得超過1萬個讚、210則留言與超過520次分享，網友紛紛回應：「不能同意高金委員更多」、「所以在野黨也要團結一致，懂得勝選後才能推翻治國無能、獨裁專斷的政客們！」「假民主真專制，噁心」、「現在惡人當道人民無奈啊」、「高金委員加油！民進黨就是怕您這樣的女戰將」。