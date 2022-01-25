電子支付時代來臨，三商家購(2945)美廉社2021年在電子支付領域表現亮眼，非現金交易金額年成長率超過30%，占整體業績近20%。

三商家購自2018年起5年時間，集結全台近13家行動支付業者，打通各種支付環節，提供客戶最便利的服務，去年台灣本土疫情爆發，美廉社除第一時間不間斷的穩定貨源量能外，因應邁向數位化，擁抱電子支付，三商家購也擁抱全支付倡導結帳零接觸，打造最安心的顧客零接觸結帳環境，加上美廉社與各家支付業者所提供的獨家優惠以及點數回饋活動，在消費同時也能獲得實際回饋，每一塊錢都不浪費，消費者點點成金，讓美廉社在2021年電子支付領域表現亮眼，非現金交易金額年成長率超過30%，占整體業績近20%，根據三商家購(美廉社)觀察支付排名分別為信用卡、悠遊卡、LINE PAY、Pi錢包。

三商家購也在2021年展開異業結盟，將服務觸角往雲端延伸積極與各大外送平台與電商，從街口好鄰居變成雲端柑仔店，一點即送從下單到收貨約15分鐘，顧客不用出門就能安心購物，讓原35歲至55歲的中年消費群眾向年輕區塊無縫融合，服務跨足多個世代，近期更主動配合政府設立抗漲專區，首要商品瞄準民生必需物資，一起抗通膨，多項措施帶動三商家購2021年合併營收達139.85億元，年增5.77%。

延續2021年策略，三商家購攜手統一超(2912)7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈，使用OPEN錢包、icash Pay合作，讓消費者享受更便利的跨通路生態圈體驗，即日起凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，不限金額筆筆回饋OPEN POINT點數，若同時是美廉社會員還可同時累點折抵現金，一筆消費雙重累點，累積優惠超神速。